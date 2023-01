‘Waarom blijft het zo stil als er maandenlang geen treinen rijden tussen Flevoland en Friesland?

OPINIE ‘Kinderen met hartproble­men in het noorden hebben niks aan ziekenhui­zen met spindocto­ren’

Minister Kuipers vindt dat ziekenhuisbesturen zelf moeten uitzoeken in welke twee ziekenhuizen kinderhartchirurgie geconcentreerd moet worden. Fractievoorzitters in de Provinciale Staten in Drenthe, Groningen en Friesland vrezen het ergste voor kinderen met hartproblemen in het noorden van het land. ‘Wij zijn uitermate bezorgd.’

17 januari