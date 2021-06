‘Waarom kost een hamburger maar 1,50 euro?’

Actie is noodzakelijk, het voedselsysteem kraakt in zijn voegen, zeggen de schrijvers van Andere Kost − een pleidooi voor een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Jutka Halberstadt (49) is psycholoog en universitair docent kinderobesitas, Jaap Seidell (63) is hoogleraar voeding en gezondheid. Beiden zijn verbonden aan de Vrije Universiteit en dit is hun vierde boek samen.