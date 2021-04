Waarom niet iedereen een politicus kan zijn

OPINIEHoe blijf je staande in een politieke slangenkuil? Het lijkt in de huidige politieke cultuur een haast bovenmenselijke opgave, denkt psycholoog/orthopedagoog Gerard Bekker uit Heino.

Je moet uit het goede hout gesneden zijn en als politicus op je tellen passen en tegen een stootje kunnen. Om niet op de snijtafel terecht te komen en gefileerd te worden door de vlijmscherpe scalpels van de Binnenhof-chirurgie die er zelfs niet voor terugdeinst tot eventuele amputatie over te gaan van ‘onwillige leden(maten)’ wordt van je flexibiliteit het nodige gevraagd.

Ik heb mij oprecht wel eens afgevraagd over welke eigenschappen je moet beschikken om in de politieke slangenkuil van list en bedrog te overleven. Waar oprechtheid, eerlijkheid en werkelijkheid zo met elkaar moeten wedijveren. Jezelf kunnen blijven in alle eerlijkheid en openheid, laat staan de nodige transparantie in je waarden en normen kunnen laten zien en tonen.

Te grote wissel

Wordt er niet een te grote wissel getrokken op onze gekozen volksvertegenwoordigers als we op die kwalificaties een beroep doen? Elke dag geconfronteerd te moeten worden met een doolhof aan regelgeving, bureaucratische beslommeringen en het vooral moeten voorkomen van het zoeken naar vaak voor de hand liggende eenvoudige oplossingen die het leven zo veel simpeler en acceptabeler zouden maken. Het zou juist moeten gaan om het zoeken en streven naar het gemeenschappelijke en de verbinding . Maar vaak wordt er (on)bewust en Joost mag weten waarom meer de tegenstelling. Altijd is het een ‘dat mag of kan niet’ in plaats van ‘kijken naar wat wel mag, wat wenselijk is’ en hoe we in het algemeen belang met elkaar kunnen samenwerken.

Het politieke spectrum omvat een onuitputtelijk vat aan ‘politici’ die zich al dan niet kunnen vereenzelvigen met de benoemingscriteria en al dan niet voldoende geschoold zijn op bestuurlijk gebied. Maar dat zegt niet dat ze voor het invullen van deze functie over de wenselijke dan wel noodzakelijke en essentiële vaardigheden beschikken om andermans belangen te behartigen.

IJdelheid

Daarnaast heb je te maken met het partijbelang. Er wordt van je verwacht dat je minimaal de hoofdlijnen van je partij volgt. Om het beleid van je partij uit te dragen, te verdedigen, je team en collega’s in alle opzichten te steunen en naar eer en geweten niet te veel in je eigen valkuilen van ijdelheid en zelfzuchtigheid te stappen. De mensen die op je hebben gestemd hebben terecht een verwachtingspatroon waaraan je behoort te beantwoorden en die je niet kunt teleurstellen! Wat voor idealist moet je zijn om in de politiek te kunnen en willen gaan?

En dan je lichaamstaal. Iedereen kan toch gelijk aan je zien of je het echt meent of niet, de waarheid spreekt, erom heen draait of zoals onze nationale kameleon dusdanig verbaal is geschoold dat je overal wel mee weg komt?

Verkeerd herinneren

Recht in de camera’s kijken en kiezers met je ‘echt niet meer weten’ draaiende ogen in alle onschuld en glimlachend voor je probeer te winnen? Mark Rutte noemt dit ‘verkeerd herinneren’. Hoe bedenk je het!

Er zal iets moeten veranderen. Wellicht toch een andere politieke managementstijl, niet die van top down, klassiek, gesloten en sterk hiërarchisch van aard zoals de huidige maar meer bottom up met een open stijl van leidinggeven waar het informeren van en de betrokkenheid met de bevolking en haar vertegenwoordigers in het parlement centraal staat.

In de huidige discussie over macht en tegenmacht moet duidelijk zijn dat de volksvertegenwoordiger als primus inter pares de politiek bij uitstek vertegenwoordigt. Zo was het niet, maar moet het wel worden!

Gerard Bekker uit Heino is orthopedagoog en psycholoog