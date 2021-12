‘Wat de roetveegpiet ons leert over polarisatie’

Tussen 2011 en 2021 zijn er 882.244 tweets verstuurd met ‘Zwarte Piet’ er in. Veel van die tweets worden in de maand november verstuurd. Aanleiding is de jaarlijks terugkerende zwartepietendiscussie. In november 2011 waren er een kleine vijfduizend tweets met ‘Zwarte Piet’. In de jaren daarna groeide dat aantal uit tot meer dan 100.000 tweets in november 2018.