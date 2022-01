‘Wat heeft fietser aan voorrang op rotonde als hij het risico loopt onder wielen van vrachtwagen te komen?’

Als je de juiste levensweg bewandelt, is ADD een godsge­schenk

Stel nou dat we ADD en ADHD niet meer als aandoening zien, maar als karaktereigenschap? Een fijne, bovendien. ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Vertaald: Aandachts Tekort Kwaal. Maar is een tekort aan aandacht voor gemiddelde of oersaaie dingen, per se een stoornis? Of een zegen?

