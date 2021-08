‘Wat losser over gender denken is voordeel voor iedereen’

Wanneer voelde u zich voor het laatst niet gezien of niet gewaardeerd omdat u bent wie u bent? Het klinkt misschien abstract, maar voor veel personen is het een dagelijkse werkelijkheid. Ze worden op basis van hun leeftijd, gender, huidskleur, afkomst, seksuele voorkeur, klasse, beperking of een combinatie van deze eigenschappen nadelig behandeld of onzichtbaar gemaakt. Privileges zijn altijd cultuur- en tijdsgebonden, en wie in bepaalde opzichten niet bij de meerderheid hoort, weet maar al te goed hoe het aanvoelt om gediscrimineerd of onzichtbaar gemaakt te worden. Maar als we ergens wél privileges hebben zijn we er ons vaak niet van bewust, omdat het als vanzelfsprekend aanvoelt.