Er hangt verandering in de lucht. Langlopende dierenwelzijnskwesties kregen deze week steun in de Tweede Kamer. De nieuwe wens van de Kamer luidt: zullen we de stal aanpassen aan het dier, en niet het dier aan de stal? Zullen we stoppen met dieren te verminken zodat we ze met meer tegelijk in een saaie stal kunnen houden?