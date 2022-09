‘We subsidiëren een vorm van apartheid met scholen zoals die van Forum voor Democratie’

De Tocqueville stichting begint haar eerste Renaissanceschool als particuliere school in Almere met waarschijnlijk twintig kinderen, waarvoor de ouders maandelijks 200 tot 300 euro betalen. Zij stelt op haar website dat ze af wil van de moderne modegrillen in de klas. De Renaissance-basisschool wordt een school zonder digiborden, mobieltjes of andere vernieuwende toepassingen. De stichters zien deze toepassing als doelen, waarmee ze voorbij gaan aan het gegeven dat dit didactische hulpmiddelen zijn, net zoals het schoolbord of een schrift dat is. Verder misbruiken ze het inspectierapport Staat van het Onderwijs’ door te suggereren dat alle scholen op taal en rekenen onder de maat scoren. Zij vinden dat de progressieve ontzuiling vele discutabele ideologische moderniteiten in de school hebben gebracht, zoals de genderdiversiteit. De Renaissance scholenstichting, Forum voor Democratie en daarmee ook de politicus Baudet, grijpen regressief terug op het zogenoemde oude, vertrouwde klassikale onderwijs.