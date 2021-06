We worden al op jonge leeftijd van elkaar gescheiden

Hey Kyra,

Gistermiddag fietste ik voor de zoveelste keer van school naar huis. Zoals altijd was het ritje langs troosteloze weilanden weinig bijzonder. Totdat ik voorbijfietste aan het gezicht van een bekende. Nou ja, in een ver verleden zaten we, als ik het goed heb, de laatste twee jaar bij elkaar in de klas op de basisschool. Aangezien hij druk bezig was in de autogarage, fietste ik door.