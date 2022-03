We zijn 37 jaar verder en hebben niks geleerd

VIDEO Zijn gevluchte Oekraïners welkom hier? ‘Ik moet er gewoon van huilen’

In een week tijd ontvluchtten dan een miljoen Oekraïners hun land voor de oorlog. Waar vinden al die mensen een veilig heenkomen? Wie biedt hen een plek in huis aan, of ligt er vooral een rol voor de overheid? Verslaggever Jeroen Pol vraagt in het centrum van Hattem passanten naar hun mening.

