Wekenlang liggen de lijken op straat, je kunt het je niet voorstellen

Stemmen verplich­ten? 'Verplicht liever dat stemmers zich voorberei­den'

De opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was historisch laag. Sinds de afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen in Nederland in 1970 is de opkomst sterk gedaald. Nederland schafte de plicht af omdat een groot percentage zijn stem netjes uitbracht. In sommige landen geldt de plicht nog steeds. Moeten we de opkomstplicht misschien weer invoeren?

25 maart