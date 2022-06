Wie zijn voor de minister bedreigender, de boeren of de VVD’ers?

Het was een zware dag geweest voor stikstofminister Christianne van der Wal. Die middag had ze haar plannen gepresenteerd voor de stikstofaanpak. Ze had gedaan wat niemand ooit vóór haar had durven te doen. Decennia lang hielden kabinet na kabinet de landbouwlobby tevreden. Er werden zulke ingewikkelde regels en geitenpaadjes bedacht om de sector maar te kunnen laten groeien. Innovatie zus, stalvloer zo, eiwitreductie in voer zus, luchtwasser zo. En de natuur? Ach…