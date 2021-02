Wij willen absoluut geen examen

Wij vinden dat er absoluut geen Centraal Schriftelijk Examen mag komen omdat wij al vanaf 15 maart 2020 door corona en thuislessen erg benadeeld zijn. Daardoor hebben wij qua leren en vorming een achterstand opgelopen. De examens worden voor ons nu extra moeilijk omdat we in klas 3 minder les, en minder goed les, hebben gehad.

Bijna een jaar in coronacrisis

De examenleerlingen van vorig jaar, lichting 2019-2020, kregen pas vanaf maart met corona te maken. Toch is het Centraal Schriftelijk Examen 2020 toen niet afgenomen. Wij willen niets afdoen aan de situatie van de examenleerlingen van vorig jaar. Het is ook moeilijk te vergelijken, toch vinden wij dat onze situatie een stuk ernstiger is dan die van de examenleerlingen van vorig jaar. Wij zitten nu bijna een jaar in een coronacrisis!

We zijn het daarom ook echt niet eens met minister Slob van Onderwijs. De minister wil ons een extra mogelijkheid geven om examens in te halen en/of te herkansen. Daarnaast mogen wij een extra onvoldoende hebben, behalve op de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Minister Slob vergeet dan onze achterstand, en vergeet ook dat ons diploma niet meer waard wordt door ons wat meer kansen en mogelijkheden te geven.

Stress

Wat is dan het verschil? Is het al die stress rond een schriftelijk examen waard ? Onze online-lessen zijn al begonnen in maart 2020. Gelukkig mochten wij als examenleerlingen dit schooljaar wel naar school. Daardoor gaat het met de nieuwe stof best wel goed. Toch merken we, aan onze gemiddelde cijfers bij toetsen en tentamens, dat we een achterstand hebben. Zeker bij de vakken waar een deel van de examenstof begint in het derde leerjaar scoren wij lager dan de examenleerlingen van vorig jaar.

Het fysiek op school aanwezig zijn helpt ons erg met onze motivatie. Je stapt ook makkelijker naar de docent voor een vraag of extra uitleg. Natuurlijk blijft het wel oppassen. Er zijn elke week wel leerlingen ziek thuis en/of in quarantaine. Vooral rond kerst en jaarwisseling was dat een grote groep.

Gezelligheid

We missen de sociale contacten en gezelligheid. Het samen met vrienden zijn, de tentfeesten en andere uitjes. Via sociale media, videobellen en op school op anderhalve meter hebben we gelukkig nog contact. Zelf zijn we zelfstandiger geworden. Door de online-lessen ligt het wel of niet willen leren veel meer bij onszelf, omdat de docent ons niet kon controleren. De leerachterstand gaan we de komende tijd niet meer inhalen We hopen daarom ook dat minister Slob, en onze vervolgopleidingen, daar rekening mee gaan houden. Het vaccin geeft ons hoop, want met het vaccineren komt steeds meer vrijheid terug. Zo gaan we toch met een beetje vertrouwen onze toekomst tegemoet

Dana van der Vegt uit Dalfsen en Tygo Born uit Nieuwleusen zijn TL 4 -examenleerlingen van het Agnieten College in Nieuwleusen

