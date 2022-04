‘Wonen in appartement is slechte oplossing voor ouderen en kinderen’

Er is al jaren een trend gaande, waarin planologen, stedenbouwkundigen en architecten pleiten voor binnenstedelijk bouwen. Hiermee bedoelen ze dat de (toekomstig-) open plekken in stad of dorp worden opgevuld, waarna pas daarna nagedacht mag worden over bouwen aan de rand. Het gevolg van dit binnenstedelijk bouwen is, een hoge grondprijs! Vaak enerzijds door de locatie zelf, maar anderzijds ook, doordat sloop en sanering van de grond ook betaald moet worden. Als we dan woningen tegen aantrekkelijke prijzen bouwen, is het resultaat dat er zo veel mogelijk appartementen op de locatie gepropt worden, met daaronder parkeren, want plek voor de auto in de straat is er niet, of dat ieder huishouden een halve autoplek krijgt toebedeeld.