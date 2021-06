‘Woningbouwplannen Staphorst komen maar niet van de grond’

Na jaren van gedwongen stilstand, in de Staphorster wijk de Slagen, komt er bij het eerste bouwplan al bezwaar van het aangrenzende industrieterrein. Eenzelfde situatie doet zich voor in IJhorst, waar ook na jaren weer de schop in de grond zal gaan, maar omwonenden het plan niet zien zitten; een gang naar de rechter wordt overwogen. Die gang is er al bij een renovatieplan van een kippenbedrijf in IJhorst, waar een bouwplan voor enkele woningen ligt. De eigenaar van de naastgelegen camping is reeds bij de Raad van State geweest.