‘Zal ik mijn cola en salmiaklolly aan die meneer geven?’

GastschrijversWij zaten naast elkaar op een bankje bij het station in Emmen en wachtten op de bus. Lijn 44 naar Schoonebeek. Ze zag er keurig uit. Had goede omgangsvormen ook. Ze vertelde mij dat ze Mirle heette en ik denk dat zij ongeveer tien jaar oud was. Mirle had een flesje cola in haar ene, en een salmiaklollie in haar andere hand.