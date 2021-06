‘Zet nieuwe brandweerkazerne Oldebroek op plek afgebrand wellness-bedrijf’

Of het bedrijf op deze plaats terugkomt is ons niet bekend. Mocht dat niet het geval zijn, dan doet zich hier wellicht een prachtige kans voor om ‘een probleem’ op te lossen. Oldebroek krijgt een nieuwe brandweerkazerne. De nieuwe kazerne is gesitueerd op een omstreden locatie. Juist waar, bij het inrijden van de dorpskern, nog een mooie doorkijk is vanaf de Zuiderzeestraatweg naar het achterland, staat straks weer zo’n niet passende ‘blokkendoos’ in het beeld. Zou het niet prachtig en ook symbolisch zijn om de nieuwe kazerne te situeren op de locatie waar deze week een grote brand woedde en waar brandweerlieden zo’n geweldige inspanning hebben geleverd?