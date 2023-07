‘Ziekenhuis Zutphen krimpt, maar goede zorg blijft’

Pri­vé-vuurwerk­show in Olst maakt tongen los: ‘Dit is niet uit te leggen’

Met een grote vuurwerkshow die kilometers ver te horen en te zien was, vierde Ronald van Berkum uit Olst dit weekend zijn 50ste verjaardag.. De show roept veel reacties op en de meningen zijn verdeeld. De meeste mensen vinden vuurwerk niet meer van deze tijd, maar er zijn er ook die vinden dat we wel wat minder mogen zuren. ‘Nederland is een zeurmaatschappij geworden.’