‘Zijn al die terrasstoelen wel nodig op de Brink in Deventer?’

Met video Vandaag Inside stopt, dit zijn de reacties op straat: ‘Je mag niets meer zeggen in dit land’

,,Ik ben er klaar mee.’’ Met deze woorden kondigde Johan Derksen zijn afscheid van Vandaag Inside aan. Is dit het logische einde van het meningen-programma? Of wordt Vandaag Inside gemist? Verslaggever Jeroen Pol vraagt het de mensen op straat in Apeldoorn.

29 april