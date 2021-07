'Zijn bloed had gekleefd aan al onze handen’

OPINIE Weiland voor woningen? ‘Zet ons prachtige open landschap, ons boerenland niet in de uitverkoop’

13 juni Woningen bouwen in weilanden moet uit de taboesfeer om het tekort aan huizen op te lossen, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw in een rapport dat deze week uitkwam. Harold Zoet van LTO Noord is er niet blij mee. ,,Willen we dan van Nederland een hele grote stad maken?‘’