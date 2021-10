Zijn zonnepanelen het nieuwe asbest?

Column Pillen geven? Eerst maar eens een gesprek, langer dan tien minuten per patiënt

14 oktober Stel nou dat er steevast, voordat er een medisch traject in wordt gegaan, eerst een levensstijlcheck gedaan wordt? Desnoods online. Onderzoekers aan de Universiteit van Gent hebben ontdekt dat voeding een rol bij het ziekteverloop van corona zou kunnen spelen. Mensen die zwaar ziek werden of zelfs kwamen te overlijden, hadden vrijwel allemaal een ernstig tekort aan selenium en zink in hun bloed. Waar die stoffen in zitten? Vooral in vis. Ik begrijp nu waarom Urk zo ontspannen die pandemie doortokkelt.