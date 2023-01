Zo doe je boodschappen in de Digosupermarkt in 2042

OPINIE ‘Bisschop Eijk heeft op geen enkele manier begrip voor platte­lands­ge­meen­schap­pen’

Katholieken komen in opstand tegen kardinaal Eijk die communievieringen zonder priester wil verbieden. Maar er is meer aan de hand en al veel langer, schetst kerkbestuurder Ton Hoogenboom. ‘Wat moeten we met zo’n man die totaal geen benul heeft van de inzet die er is om voor een geloofsgemeenschap te werken?’

31 december