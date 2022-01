‘Zo is hij nou eenmaal, je weet wie het zegt'. Door die zinnen geef je vlegels vrij spel

Ik wil niet te lang dooremmeren over The Voice-gate. Allemaal al droevig genoeg. Bovenstaande uitdrukkingen vielen me al vaker op. In feite veeg je dan iemands straatje schoon. Als een schobbejak iets lulligs tegen je zegt, moet je je er niks van aantrekken, want je weet wie het zegt. En als de tante een racistische opmerking maakt, is ze nou eenmaal zo. Mooi systeem: door die twee zinnen geef je de vlegels vrij spel.