Zo werden de honden van Charkov op verzoek van de UEFA definitief uit de straten verwijderd

Gastschrijverslk was, niet toevallig, leuk op vakantie met mijn Volkswagenbusje in Oekraïne op vakantie. De bestemming was Charkov. Het was 2012 en ja Nederland speelde daar de Europese Kampioenswedstrijden. De bedoeling was dat ik, door het wegvallen van mijn vriend Dirk, alleen, in het Oranje kamp zou gaan staan.