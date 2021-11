‘Zolang hij u niet half vermoordt kunnen wij niets voor u doen!’

Lezersreacties Lezers over Zweedse korhoen­ders in Salland: ‘Belache­lijk om ze voor zoveel geld een zekere dood in te jagen’

De Zweedse korhoenders voelen zich niet echt thuis op de Sallandse heuvelrug. Sinds de start van het project in 2012 zijn er 150 korhoenders uit Zweden gehaald. In april van dit jaar waren hier nog tien hanen en vier hennen van over.

27 oktober