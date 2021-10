Zorgreservist Sabine Uitslag: ‘Als het erop aankomt moet iedereen zorg kunnen krijgen’

Begin jaren 90 liep ik stage op de aids-afdeling in een klein streekziekenhuis in Twente. Aids. Een vreselijke ziekte. Het hiv-virus overspoelde de wereld, maakte miljoenen slachtoffers. Ziekenhuizen stroomden opeens vol. Het was beangstigend. Toen was aids nog een ongeneeslijke ziekte met een gruwelijk verloop. Ik zie de uitgemergelde patiënten nog voor me. Het sterftecijfer was hoog. Ook mijn lievelingsdocent, hij gaf gezondheidsrecht aan ons verpleegkundigen in opleiding, een hoogopgeleide man, verloor de strijd.

Het virus verspreidde zich via bloed, ontlasting, urine maar waarschijnlijk ook via zweet, speeksel? We wisten het niet. Handen geven aan mensen in de risicogroep was tricky, dachten de meesten. In de samenleving hoorde je geluiden als eigen schuld, jíj́ neemt het risico, enzovoort.

Ik zie me nog staan in de keuken van mijn ouderlijk huis, in ons streng christelijk dorpje, toen ik mijn ouders vertelde dat ik stage ging lopen op de aids-afdeling. Dat was schrikken. Ze verboden het. Toch deed ik het.