Zou Eunice Foote wel zo blij zijn dat er een storm naar haar vernoemd is?

GastschrijversEunice was here! Een onstuimige flamencodanseres. Ze rukte aan kleren, gierde in oren en maakte iedereen duizelig met haar flitsende bewegingen. Ze tilde moeiteloos fietsen en dieren op. We vluchtten in onze huizen. Maar Eunice rammelde aan de deuren en liet de ramen trillen in hun sponningen. Dakpannen vlogen in het rond.

We waagden ons pas weer op straat toen ze uitgeraasd was en inventariseerden de schade die ze had aangericht. Omgewaaide schuttingen, kapotte daken en versperde fietspaden.

Ook in de vele parken die Apeldoorn rijk is, had Eunice flink huisgehouden. In het Prinsenpark en het Verzetsstrijderspark lagen veel takken en een enkele boom plat. In het Oranjepark, waar majestueuze bomen staan die al twee wereldoorlogen meegemaakt hebben, was een eik ontworteld en ter aarde gestort. Had zelfs de sociale media gehaald omdat een fietser ternauwernood ontsnapte aan de neerruisende takken.

Vriendennamen

Een gapend gat onthulde de enorme wortelpartij, die nu in al haar glorie zichtbaar was. Fotografen verdrongen zich om de omgewaaide Goliath vast te leggen. Wat Arwen, Barra, Corrie en Dudley, niet was gelukt, kreeg Eunice voor elkaar.

In september, de maand waarin het ‘stormseizoen’ begint, stelt de KNMI, samen met de Britse en Ierse weerdiensten, de stormnamen vast. Altijd in alfabetische volgorde. Vaak verwijzend naar bekende mensen. Die voornamen klinken huiselijk. Alsof het vrienden zijn waarmee we op goede voet staan.

Klimaatwetenschapper

Eunice is vernoemd naar de Amerikaanse Eunice Foote. Geboren in 1819 en een van de eerste klimaatwetenschappers ter wereld. Strijdbaar was ze, op de barricaden voor gelijke rechten van man en vrouw. Maar niet zo’n ongeleid projectiel als haar naamgenote die een spoor van vernieling achterliet. We kunnen het haar niet meer vragen maar zou Eunice wel met deze ravage geassocieerd willen worden. En wat te denken van Franklyn, Gladys en Herman. Hopelijk worden dat stormen in een glas water.

Roelie Prins (65 ) uit Apeldoorn is bemiddelingsmedewerker bij een gastouderbureau en schreef Juniorinformatieboekjes voor Wolters Noordhoff

