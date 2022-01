Zouden ze hebben gedacht: pak die kinderen maar af?

JOUW MENING Stelling | John de Mol slaat de plank volledig mis in zijn reactie op The Voice-rel

Talpa-baas John de Mol reageerde gisteren op de aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag bij talentenshow The Voice of Holland. Hij zei onder andere dat binnen de organisatie van de show ‘alle mogelijkheid is om aan de bel te trekken’, maar dat ‘al die loketten en maatregelen kennelijk niet het gewenste effect hebben gehad’.

21 januari