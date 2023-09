Oranje tegen Ierland zonder geblesseerde Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven nu wel bij de selectie

Eerste Klassieker in vrouwen­voet­bal: ‘Namens Feyenoord scoren tegen Ajax staat op mijn bucketlist’

De meest intense voetbalwedstrijd in ons land wordt zondag voor het eerst gespeeld bij de vrouwen. Feyenoord - Ajax; bij de Rotterdamse nieuwkomer in de eredivisie kunnen ze niet wachten tot het moment daar is. ,,Scoren tegen die club staat heel hoog op mijn bucketlist.”