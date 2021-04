Test jouw kennis over Koningsdag!

video Vlag gestreken en tompoucen besteld: zo viert Zwolse Oranje­buurt deze Koningsdag in coronatijd

17:43 Het wordt een kale Koningsdag, en dat al voor de tweede keer. Zonder vrijmarkt, muziekshows en vermaak in parken en op pleinen. Proberen we er toch wat van te maken of wordt het een dagje bankhangen? Geen betere plek om dat te vragen dan de Koning Willem-Alexanderstraat en de Oranje Nassaulaan in Zwolle. ,,We gaan gewoon koekhappen en zaklopen, maar dan in de achtertuin.”