Clubwatcher PEC legt uit: Ik ben niet de vriend van de club, maar zeker niet de vijand

Johan Inan (33) is clubwatcher van PEC Zwolle bij De Stentor. Inan volgt de club op de voet. Hij schrijft over de successen, maar ook over de trainer die met een slok op achter het stuur kruipt. Hoe moeilijk is het om kritisch te blijven als je al zo lang zo vaak ergens over de vloer komt?

Het leven van een clubwatcher is makkelijk als het goed gaat met de club. ,,Maar als het tegenzit, als de stukjes kritisch worden, gaan sommige mensen steigeren”, zegt Inan. ,,Dat verschilt natuurlijk. Ik heb de voorzitter van PEC om de haverklap boos aan de lijn gehad. Hans de Koning, trainer van Go Ahead, kon ook totaal niet tegen kritiek. Met Jaap Stam was het makkelijk, omdat de resultaten relatief goed waren. Onder Stegeman presteert PEC weer slecht. Als je het spel analyseert, komt de trainer er slecht van af. Het ongeluk hielp hem ook niet. Toch is onze verstandhouding goed. Stegeman weet hoe het werkt. Hij kan incasseren. Zo moet je er als verslaggever ook instaan. Openstaan voor kritiek. Ik heb namelijk niet de illusie dat ik perfect ben.”

Dronkenmansrit

,,Op zondag kwam ons ter ore dat de trainer van PEC Zwolle met alcohol achter de kiezen een ongeluk had veroorzaakt. Nou bereikten ons de afgelopen maanden wel vaker negatieve geluiden over Stegeman, die na verificatie niet bleken te kloppen. Mijn eerste reactie was nu dan ook dat dit waarschijnlijk wel weer door een rancuneuze Go Ahead-supporter verzonnen zou zijn. Dat moet je dan wel kunnen uitsluiten. Ik ben die avond gaan rondbellen met wat contacten om beter beslagen ten ijs te kunnen komen als ik de club ermee zou confronteren. Je wil toch wat meer aanwijzingen hebben en niet de bevestiging zoeken op een losse flodder, want zo voelde het op dat moment nog.”

Een paar belletjes verder wist Inan nog altijd niet of het ongeluk had plaatsgevonden, maar wel dat stafleden en spelers bij terugkeer van een oefenduel in Duitsland een hapje gingen eten in de binnenstad en dat een aantal vervolgens bleef hangen om het lange weekend in te luiden. ,,Dat maakte het al iets aannemelijker. Maandagmorgen op de redactie hebben we met een paar collega’s de informatie op een rij gezet en besloten we met de politie te bellen. Die bevestigde dat een Epenaar een eenzijdig ongeval had veroorzaakt maar ging op namen niet in. Toen wisten we het bijna zeker en heb ik met de club gebeld. Die konden niet anders dan het ongeluk te bevestigen.”

Nog geen 5 minuten later had de clubwatcher de trainer aan de lijn. Hij wilde praten. ,,Mooi, want in het kader van wederhoor wilden wij de hoofdpersoon sowieso spreken. We spraken af in het hotel in het stadion. Tot onze verbazing kwam niet Stegeman, maar voorzitter Adriaan Visser opdraven. Het leek hem niet verstandig de emotionele en uitgesproken trainer nu met de pers te laten praten. We hoorden Visser uit, traden met de primeur naar buiten en vervolgden ons onderzoek naar de dronkenmansrit. Op veel vragen hadden we immers nog geen antwoord. Waarom hij via Apeldoorn reed, waarom hij überhaupt in de auto was gestapt. We hebben getracht het ongeluk vanuit verschillende perspectieven te belichten. Zo heb ik de gevolgen voor PEC en de coach geanalyseerd, belden collega’s met imagodeskundigen, zochten we naar soortgelijke incidenten. De hoofdpersoon en een stem uit de spelersgroep kregen we vier dagen later pas aan het woord. Inhoudelijk wenste Stegeman niet op het ongeluk in te gaan. Of de club dat goed heeft gedaan, daar kun je over twisten. Door het zwijgen van Stegeman werd er dagenlang overal volop gespeculeerd. Als Stegeman eerder, feller en uitgebreider zijn verhaal had gedaan, was de storm wellicht sneller gaan liggen.”

Preses Visser was uiteindelijk wel bereid tot een interview. Door de mediastilte van de club, die vrijdag pas werd doorbroken, de diepgang die in het weekendkatern van de Stentor wordt nagestreefd en ook een opiniestuk over Stegeman het AD mee op de proppen kwam, stonden er zaterdag 10 pagina’s over Stegeman in de krant. ,,Die morgen ontplofte mijn telefoon, met bovenal complimenten van collega’s. Maar op social media kreeg ik een bult stront over me heen. Het deed me weinig, omdat vrijwel alle kritiek over de kwantiteit en niet over de inhoud van onze berichtgeving ging. Het verbaast me ook niet meer. Veel supporters weten niet hoe de journalistiek werkt, welke afwegingen wij maken en zij interpreteren scherpe stukken als een aanval op hun club. Voor zure reacties en scheldwoorden moet je ook een beetje immuun zijn, anders hou je het in dit vak niet lang vol.”

Overigens houdt de berichtgeving over Stegeman daarna niet op. ,,Hoewel we al een poos niet over het ongeluk bericht hebben, staat het nog wel nadrukkelijk op de agenda. Je wacht op de uitspraak van justitie, checkt of club en trainer de aangekondigde maatschappelijke activiteiten nakomen en, het allerbelangrijkst, ik hou de chemie tussen spelersgroep en trainer nauwlettend in de gaten.”

Randzaken

De keuze en de verleiding om ‘randzaken’ te beschrijven wordt met de opkomst van social media steeds groter. ,,Maar ik beperk me zoveel mogelijk tot het voetbal. Tenzij spelers of stafleden iets doen waarmee ze hun voorbeeldfunctie te grabbel gooien. Dan aarzel ik ook niet. Bij ethische kwesties ga je in conclaaf met de sportcollega’s en/of leidinggevenden. Of een speler in een Ford Focus of Porsche Panamera rijdt, boeit mij eerlijk gezegd niet zo. Ze hebben vrijwel allemaal hun accounts op social media. Als daar leuke dingen voorbij komen, bundelen we die in onze socials, een rubriek waarin we bijvoorbeeld leuke activiteiten of relatiedingen van bekenden uit de regio bundelen. Maar goed, dan begeven we ons dus ook al niet echt meer op het voetbalterrein en heb ik er ook nauwelijks nog invloed op. Je tipt elkaar wel eens. Prima, zo lang ik maar niet in de struiken van hun achtertuin hoef te hangen.”

Volledig scherm Inan tijdens een interview met Mustafa Saymak © De Stentor

Droombaan

Inan komt uit Enschede studeerde journalistiek in Zwolle, vanaf zijn twaalfde droomde hij er al van voetbalverslaggever te worden. In 2010 moest hij stage lopen, de keuze voor AD Sportwereld was niet zo moeilijk. ,,Dat is een mooie sportkrant, daar wilde ik wel een kijkje in de keuken nemen. En het liefst natuurlijk later werken. Ik mocht stagelopen en daarna bleef ik hangen, zoals dat zo mooi heet. Ik mocht stukjes tikken. Als een soort vliegende keep, als andere voetbalverslaggevers niet konden. Dan ging ik naar Groningen, dan weer naar de Vijverberg. Een jaar later promoveerde Zwolle naar de Eredivisie. Toen werd ik clubwatcher van PEC.”

Inan woont nog steeds in Enschede. Drie of vier keer per week maakt hij de oversteek naar Zwolle, een ritje van een uur. ,,In de auto doe ik vaak een belrondje. Even mijn contacten aflopen. Dat kan heel nuttig zijn. Ik bezoek minimaal twee trainingen per week, dat gaat dan gepaard met een dagje op de redactie, waar ik mijn verhalen uitwerk.”

Trainingen

Tijdens trainingen observeert Inan vooral. Hoe is de ambiance in de groep? Waar wordt op getraind? Is dat tijdens wedstrijden terug te zien? Kunnen de jonkies die meedoen aanhaken? Tussen welke spelers klikt het, of juist niet? ,,Je maakt een praatje met andere toeschouwers. Zo zie en hoor je altijd wel wat. Dat zet je vaak niet meteen om in een verhaal, maar hou je in je hoofd als achtergrond. Als Vito van Crooij er verbaal van langs krijgt, pak je niet meteen uit. Dat gebeurt elke training wel eens. Als hij een week later verrassend reserve is, neem je de tirade wel mee en vraag je de coach er ook naar. Iets wat echt bijzonder is, laat je niet liggen en probeer je zelfs op video te vangen. We halen veel berichten uit de absenties op trainingen. Een speler kan geblesseerd geraakt zijn, of - in juli of augustus - plots akkoord zijn met een nieuwe club en daarom op het trainingsveld ontbreken.”

Naast trainingen is Inan bij trainingskampen en alle uit- en thuiswedstrijden. Waar PEC gaat, gaat de clubwatcher. ,,In de afgelopen 2,5 jaar heb ik denk ik één eredivisiewedstrijd van PEC gemist. Maar ik ben ook niet het type dat er áltijd is. Dat vinden spelers vaak ook niet prettig. Daarin moet je een goede balans vinden.”

Wedstrijden

Extra voorbereiden op de wedstrijd in het weekend is meestal niet meer nodig. De voorbereiding vindt in principe de hele week ervoor plaats. ,,Je bezoekt trainingen, spreekt mensen, bent goed op de hoogte van de afwegingen van een trainer. Clubwatchers brengen elke vrijdag een bezoek aan de (voor)laatste training in aanloop naar een wedstrijd. Al een aantal jaren is het gebruikelijk dat elke club een persmoment inlast om met de hoofdtrainer en een speler vooruit te blikken op de wedstrijd die komen gaat. John van ‘t Schip hield het dan vrij zakelijk en gaf zijn opstelling ook zelden prijs. John Stegeman is heel open. Sinds zijn komst vindt het persmoment ook plenair en informeel achter een tafel plaats. Dan heb je het over van alles en nog wat en is hij ook vrij open over de ontwikkelingen binnen zijn selectie. Als je daar op de vrijdag bij bent, heb je al een heel aardige voorbereiding op de wedstrijd te pakken.”

Deadline

Na de wedstrijd volgt een uitgebreid wedstrijdverslag in de krant. In negen van de tien gevallen is er nauwelijks deadlinestress omdat de meeste wedstrijden op zaterdagavond (zondag is er geen krant) of zondagmiddag plaatsvinden. ,,Wel speelt PEC een handvol wedstrijden per seizoen op vrijdagavond en is er het bekertoernooi. Op die dagen komt er veel stress bij kijken omdat je vaak je verhaal af moet hebben als de scheidsrechter voor het laatst op zijn fluit blaast. Op die dagen zorg je dat je van tevoren al iets in de steigers hebt staan. Wat is het verhaal van de wedstrijd? Twee ploegen in degradatienood? Trainer keert terug op het oude nest? Weet PEC nu eens de 0 te houden? Hoe kan het dat de ploeg al zeven uitduels op rij verliest? Allemaal potentiële invalshoeken. Als een speler twee keer fraai scoort, dan schrijft het verhaal zich vanzelf. Dan doe je een beroep op je parate kennis over de betreffende speler en gooi je het verhaal op hem. Soms hebben we na het laatste fluitsignaal nog een half uur tot de deadline. Dan bespreek ik mijn verhaal met een collega. Ik blijf op de perstribune om het wedstrijdverslag af te ronden en hij rent naar de mixed-zone om wat citaten op te halen. Die speelt hij door en ik giet ze dan nog in het verhaal. Het ergste wat je kan overkomen is dat je op fluitsignaal moet verzenden, maar de wedstrijd in de slotfase nog een paar wendingen krijgt. Daarom is het bij deadlineduels veiliger om de wedstrijd te beschrijven dan te analyseren. Ik kies vaak een combinatie van beide.”

Online verschijnt meteen na de wedstrijd ook een verslag. ,,Je wil online zo compleet en snel mogelijk zijn. Dat betekent dat we tijdens wedstrijden vaak ook al een wedstrijdverslag online hebben als de spelers van het veld lopen. Die druk is echter anders. Voor online beschrijf je, kun je het kort houden en zie je ook geen witte pagina als je 5 minuten later bent.”

Liveblog

Tijdens de wedstrijd moet een verslaggever trouwens meer doen dan alleen werken aan zijn wedstrijdverslag. De Stentor heeft ook een liveblog op de website, dat bijgehouden moet worden. ,,Het liveblog tuigen wij ver voor de wedstrijd al op. Dan gooien we daar vast de voorbeschouwingen en paar bijzondere statistieken in. Wat we vervolgens doen, is alle ontwikkelingen rond de wedstrijd in een livescherm gieten en die steeds verversen voor de lezer/supporter. Zo delen we de opstellingen, foto’s, statistieken, sfeerimpressies en het wedstrijdverloop. Je probeert de afwezigen alsnog bij de wedstrijd te laten zijn. We proberen dat nu verder uit te diepen en te kijken hoe we ons hierin verder kunnen onderscheiden. Het aanbod op social media en internet om wedstrijden te volgen is gigantisch. Je hebt de clubs zelf die actief zijn, landelijke media, dus moet je proberen iets extra’s te bieden. Onze app van Goal Alert (waarmee je doelpunten snel te zien krijgt) is daar een voorbeeld van. Ook is het mogelijk alle samenvattingen op onze site te zien.”

Social media

Naast schrijven, de voornaamste passie van Inan, wordt video en social media steeds belangrijker voor een moderne voetbalverslaggever. ,,Je speelt daarmee ook in op de nieuwe generatie, die minder van het lezen is maar liever korte filmpjes tot zich neemt. Bij elk groot verhaal dat ik maak probeer ik een complementaire video te maken. Daarin varieer ik, net als in de vorm van mijn verhalen. De ene keer acht je het verstandig om zelf wat te zeggen, de andere keer laat je de speler aan het woord. We krijgen ook cursussen, bijvoorbeeld hoe je met je smartphone het best een video kunt maken. Welke shots je daarbij dient aan te leveren. Ik keek er aanvankelijk wel tegenop, omdat ik vanuit passie voor schrijven de journalistiek in wilde, maar inmiddels ben ik wel om. Je gaat er een uitdaging in zien om dingen goed en duidelijk in beeld te krijgen. We hebben editors tot onze beschikking waarmee je gelikte en complementaire filmpjes aan achtergrondverhalen of interviews kunt toevoegen.”

Vijand

Reden om binnenkort iets anders te gaan doen, ziet Inan niet. Inmiddels kan hij goed omgaan met de verantwoordelijkheid die zijn werk met zich meebrengt. ,,Je schrijft toch over iets wat duizenden mensen heel dierbaar is. Ik zeg altijd, ik ben niet jullie vriend, maar zeker niet de vijand. Ik hou de club een spiegel voor. De voorzitter heeft wel eens gezegd dat de club de vruchten plukt van kritische verslaggeving. Dat is mooi om te horen.”

,,Ik heb een mooi beroep”, zegt Inan concluderend. ,,Mijn hart ligt bij de sport. Ik zie mezelf niet zomaar iets anders doen. Al kan ik soms wel jaloers zijn op vrienden die bijvoorbeeld ambtenaar zijn. Die zijn om 17:00 uur klaar. En in het weekend vrij. Mijn telefoon staat altijd aan. Maar waar hebben we het over? Ik mag 50 wedstrijden per jaar bezoeken, met de groten der voetbalwereld verkeren. Ik prijs mijzelf gelukkig. Er zijn mindere banen.”