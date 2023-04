Aan tafel bij de Aartsvrienden: ‘Ik kan me niet voorstellen dat je supporter wordt van PEC’

met video Na de zege op Telstar zijn de bloemen voor Van den Belt, maar is het applaus voor PEC-aanvoerder Van Polen

Bram van Polen (37), die deze week ‘zijn’ supporters verraste met een brief, is vanavond een stap dichter bij zijn vierde prijs als PEC Zwolle-speler gekomen. De 2-0 overwinning op Telstar was verdiend. Zondag kan promotie een feit zijn, als Almere City onderuitgaat in Den Haag.