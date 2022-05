Aandeelhouders grijpen de macht bij PEC Zwolle, gevolgen voor Boudesteyn en Willems nog onduidelijk

PEC Zwolle krijgt een nieuwe organisatiestructuur, zo hebben de aandeelhouders van de club bepaald. De Raad van Commissarissen houdt op te bestaan. In plaats daarvan krijgt het Stichtingsbestuur meer verantwoordelijkheden. Verder komt er een directie van twee personen: een algemeen directeur en technisch directeur.

Op dit moment is algemeen directeur Marcel Boudesteyn de enige directeur. Mike Willems is technisch manager. Hoe hun toekomst eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. De invulling van deze functies wordt op korte termijn door de aandeelhouders vastgesteld.

Topprioriteit in alle plannen en besluitvorming, zowel organisatorisch als financieel, is het binnen een jaar terugkeren van PEC Zwolle naar de eredivisie. Uitgangspunt voor de eerste selectie is een kleiner aantal spelers en staf, maar dat er kwalitatief een hoger peil wordt neergezet. Ook bij de overige organisatieonderdelen wordt gewerkt met een kleinere vaste bezetting.

Vertrouwen

Op financieel gebied is het uitgangspunt een financieel gezonde en stabiele club. De begroting voor het komend seizoen wordt op de korte termijn vastgesteld, maar de doelstelling is helder; break-even draaien.

,,Als aandeelhouders zien wij de toekomst van onze club, in het afgelopen decennium meer en meer geworteld in een van de meest succesvolle regio’s van Nederland, ook voor de lange termijn met vertrouwen tegemoet”, laten Meine Breemhaar en Frans van de Kolk namens de aandeelhouders weten in een persverklaring.