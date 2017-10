Aanvallende wissel in blessuretijd blijkt gouden zet voor PEC Zwolle

De technische staf van PEC Zwolle paste zaterdagavond in blessuretijd nog een ongedwongen wissel toe om niet één, maar drie punten over te houden aan de ontmoeting met FC Groningen. Het inbrengen van Piotr Parzyszek bleek een schot in de roos, ook omdat de onzichtbare Youness Mokhtar mocht blijven staan van trainer John van ’t Schip en voor de beslissende 3-2 zorgde.

,,We waren al twee keer teruggekomen van een achterstand, maar we vonden dat we de wedstrijd, zeker na hun rode kaart, ook nog helemaal naar ons toe konden trekken”, zei Van ‘t Schip, die met zijn assistenten Dwight Lodeweges en Gert Peter de Gunst nog een wissel voorbereidde. ,,Ik praatte met Dwight. Dan liep ik weer naar Gert Peter. We wisten dat we Piotr wilden brengen maar twijfelden nog over wie hij moest vervangen.”

Saymak werd in de 92ste minuut afgelost door Parzyszek, waardoor Ondaan naar links verhuisde en Mokhtar achter de spits kwam te spelen. Dat bleek binnen een minuut al een gouden zet, zag Van ‘t Schip. ,,Dan scoor je op een manier waarop ook al wel eens getraind hebben. De vallende bal van Dirk Marcellis, Piotr die de bal koppend klaarlegt en een andere speler die scoort. Wie maakte ‘em eigenlijk?”

Neusje

Van ’t Schip lachte na de vraag. Door de ontlading was hem alweer ontschoten dat Mokhtar opnieuw het goudhaantje was bij PEC Zwolle. ,,We konden hem ook wisselen. Youness begon sterk aan de wedstrijd, maar kwam daarna minder in het spel voor. Uiteindelijk besloten we om hem toch weer te laten staan in de wetenschap dat hij een neusje voor de goal heeft. En dan maakt hij de winnende weer. Het is prachtig als zo’n wissel ziet lukken. We wisselen vrijwel altijd om te winnen. Deze wissel kwam laat, maar we geloofden er wel in. Het is ook mooi voor Piotr, die voor het eerst niet in de basis begon.”

Basisploeg

De coach van PEC roemde het collectief voor de veerkracht tegen FC Groningen en constateerde dat steeds meer spelers aanhaken bij dat collectief. ,,In de eerste vijf wedstrijden speelden we met dezelfde basisploeg. Nu zie je dat Stef Nijland in de spits begint en zijn doelpuntje meeneemt. Rick Dekker viel goed in. Terell Ondaan wordt steeds beter en fitter. Jongens die lange tijd zijn weggeweest maken het elftal sterker. Dat is prettig.”