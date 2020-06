Aanvoerder Bruinenberg langer verbonden aan PEC Zwolle Vrouwen, ook Weijkamp en Niens blijven

PEC stunt: voetbalju­weel Rav van den Berg (15) blijft in Zwolle, al azen topclubs als Ajax en PSV op hem

24 mei PEC is er in geslaagd Rav van den Berg uit handen te houden van topclubs in binnen- en buitenland. Het 15-jarige kroonjuweel van de academie heeft zijn eerste contract bij de Zwolse eredivisionist getekend.