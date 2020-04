Academie van PEC Zwolle is weer beloond met de nationale status

Met regelmaat van de klok had PEC Zwolle in het afgelopen seizoen tien spelers in de nationale jeugdselecties. De verkoop van Sepp van den Berg aan Liverpool straalde ook af op de academie, die steeds beter staat aangeschreven. Uiteraard kan PEC Zwolle niet tippen aan de opleiding van de topclubs, maar op dit vlak is de nationale subtop wel bereikt.