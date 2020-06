Actief in Zwolle én Deventer: Jordy Zuidam, de monnik die weer middenvelder is

de elf van pecNu er in Nederland voorlopig niet gevoetbald wordt, stelt De Stentor elke zaterdagavond aan de hand van een thema een kleurrijk PEC-team op. We graven in het rijke spelersbestand van de club en van de ‘aanvoerder’ stoffen we een gedenkwaardig verhaal uit het archief van de krant af. In aflevering 2: het elftal vol Go Ahead Eagles-spelers en ‘monnik’ Jordy Zuidam (05-01-2008).

Volledig scherm - © De Stentor/Dagmar Heikens

Net als iedere andere club wil FC Zwolle aan de tweede helft van de competitie beginnen met een paar frisse gezichten in de selectie. Maar de grootste versterking heeft de nummer twee van de eerste divisie al in huis. Jordy Zuidam is negen maanden na de operatie aan de kruisband weer klaar voor de strijd. ,,Ik ben fitter dan ooit.”

Mallorca in januari, dat is geen garantie voor droog weer. De temperatuur is prima, maar het kunstgrasveld in Magaluf wordt ook geregeld langs natuurlijke weg besproeid. Daarvoor leef je dan negen maanden als een monnik, zal Zuidam denken. ,,Ik klaag niet’” klinkt het. ,,We moeten even wennen aan het veld, omdat de ondergrond vrij hard is. De bal stuitert wat hoger en krijgt meer snelheid. Aan de andere kant is het weer een voordeel als je straks thuis komt. ‘Wat hebben we in Zwolle een lekker veld’, denk je dan.”

Koppen kaal

Zuidam (27) is terug in het groepsproces. Precies zoals hij het in de zomer na de operatie voor ogen had. De sfeer van de kleedkamer, onder de jongens. Tijdens de eerste dag van het trainingskamp scheren Bram van Polen en materiaalman Jerome Mulder de koppen bijna kaal na een half uurtje heen en weer ouwehoeren. Een halve dag later hebben Harmen Kuperus en Marcel Kleizen het voorbeeld gevolgd. ,,Deze groep gaat heel goed en intensief met elkaar om. Dat mis je het meest als je er een tijd niet bij bent.”

Volledig scherm Jordy Zuidam als speler van PEC Zwolle. © PICS UNITED/Aaron VAN ZANDVOORT

De dynamische middenvelder uit Utrecht is op het veld alweer helemaal zichzelf. Tomeloze inzet, drive, daar staat Zuidam voor. Hij heeft enthousiast op de tribune gezeten toen zijn teamgenoten de top van de eerste divisie bestormden. De vraag of hij bij trainer Jan Everse weer in het elftal zou komen, borrelde niet naar boven. ,,Het is juist mooi dat de club de opgaande lijn te pakken heeft. Als het team lekker draait, is het makkelijker om aan te sluiten.”

Zuidam kan de goede resultaten van FC Zwolle wel verklaren. ,,Werken komt voor succes, en dat heeft deze groep heel sterk. Ze hebben veel voor elkaar over. En wie hard werkt, dwingt soms het geluk af. Dat is in de eerste helft van het seizoen regelmatig gebeurd. De trainer heeft ook een behoorlijk aandeel. Hij maakt een team beter. Het positiespel wordt constant herhaald, maar het is nooit saai.”

Niet arrogant

Hij heeft zich niet afgevraagd welke plaats in het elftal hij na de winterstop moet bezetten. Heeft niet specifiek naar Danny Holla gekeken, of naar Etiënne Reijnen. Terwijl dat toch concurrenten zijn. ,,Ik ben niet arrogant, maar ik geloof wel in mijzelf. Ik weet dat ik speel als ik topfit ben. Van deze trainer heb ik altijd het vertrouwen gekregen. Waar ik dan speel, maakt niet uit.’’

Volledig scherm Jordy Zuidam in dienst van Go Ahead Eagles, augustus 2008. © BSR AGENCY

In de kracht van zijn voetballeven wil Zuidam nog een belofte aan zichzelf inlossen. Hij verliet FC Utrecht en de eredivisie in de zomer van 2004 met als voornemen om terug te keren op het hoogste niveau. Het liefst met Zwolle. ,,We zitten nu in een competitie zonder favorieten. Voor het seizoen had ik al mijn geld op ADO Den Haag gezet. Nu ziet het er heel anders uit. De eerste zes teams staan kort bij elkaar. Maar laat RKC voorlopig maar even favoriet zijn.”

Geleefd als een monnik

In gedachten heeft Zuidam het slopende revalidatieproces bij de KNVB in Zeist afgesloten. Hij zal Cecilio Lopes (Heerenveen) en Mark Otten (NEC), lotgenoten in de laatste periode die vrienden zijn geworden, de komende weken nadrukkelijk volgen. Er kan pas definitief een streep onder als de eerste minuten in de competitie weer zijn gemaakt. De middenvelder oogt afgetraind en messcherp. ,,Ik heb als een monnik geleefd. Nog nooit zoveel tijd gehad om fit te worden als in de laatste maanden. Vijf dagen per week van negen tot vijf, dan ben je niet alleen bezig met die knie. Het moment van de rentree nadert. Ik heb het een keer eerder meegemaakt, ben er destijds sterker uitgekomen. Toen haalde ik na de operatie bij Utrecht weer het oude niveau. Dat is opnieuw de doelstelling.’’

(Herman Nijman, 05-01-2008)