Aderlating voor PEC Zwolle: Captain Van Polen komt dit kalenderjaar niet meer in actie

PEC Zwolle kan in de cruciale laatste week voor de winterstop niet beschikken over Bram van Polen. De aanvoerder maakte vorige maand zijn rentree na een slepende schouderblessure, maar enkelklachten houden hem nu tot het nieuwe jaar aan de kant.

De 33-jarige Van Polen meldde zich na zijn eerste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Fortuna Sittard drie weken geleden, opnieuw in de ziekenboeg. Om zijn gewricht niet te veel te belasten, heeft de verdediger inmiddels een brace aangemeten gekregen. Van Polen verwacht op zijn vroegst tijdens het trainingskamp in Spanje in januari de groepstraining bij PEC Zwolle te hervatten.

De absentie van de leider is een streep door de rekening voor PEC. De degradatiekandidaat strijdt in de laatste week voor de winterstop in uitwedstrijden tegen VVV, Fortuna Sittard (beker) en PSV in twee competities om het seizoen nog van de nodige glans te kunnen voorzien.

Van Crooij en Saymak

Achter de inzetbaarheid van Vito van Crooij staat een klein vraagteken. De aanvaller viel begin deze week uit op de training. De verwachting is vooralsnog dat hij beschikbaar zal zijn voor de cruciale ontmoeting met zijn voormalige werkgever VVV.