Aderlating voor PEC Zwolle: Mustafa Saymak mist belangrijk uitduel met RKC

Voor PEC is het gras dit keer groener bij Be Quick, Reza en Van Crooij doen ritme op bij beloften

15:40 De hoofdmacht van PEC Zwolle traint voor het uitduel met RKC niet in Wijthmen, maar bij buurman Be Quick. Daar is het gras op dit moment groener. Vito van Crooij en Reza Ghoochannejhad en reizen maandag naar Waalwijk af om wedstrijdritme op te doen bij Jong PEC.