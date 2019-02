Aderlating voor PEC Zwolle: naast Van Duinen ontbreekt ook Paal in Den Haag

Paal viel donderdag tijdens de besloten training uit. De van PSV gehuurde verdediger kampt met knieklachten. Hoewel een zware blessure uitgesloten lijkt, is de ernst van het kwetsuur nog niet duidelijk. Het uitduel met ADO Den Haag komt in elk geval te vroeg voor Paal.

Dat geldt ook voor Van Duinen. PEC-trainer Jaap Stam liet na de afsluitende sessie nog weten dat zijn clubtopscorer inzetbaar was tegen diens voormalige werkgever. Of hij zijn aanvaller zou opstellen, liet de coach nog in het midden. ,,Soms kun je zeggen: hij moet ten koste van alles spelen. Maar soms is het ook beter om rustig aan te doen met een speler.”

Dat Stanley Elbers al een tijd op zijn deur klopt, speelt voor Stam waarschijnlijk mee in het besluit om geen risico’s te nemen en Van Duinen buiten de wedstrijdselectie te houden. ,,Stanley doet het hartstikke goed. Tijdens trainingen en bij invalbeurten vult hij zijn taken goed in. Dus ja, dat maakt de keuze soms wel wat makkelijker”, hintte Stam gisteren.

Spoeling dun

Waar Elbers de vanzelfsprekende vervanger van Van Duinen is, heeft Stam voor de weggevallen Paal niet meteen een logische stand-in voor de hand. Na het vertrek van Alessandro Tripaldelli en Ruben Ligeon is de spoeling op de backposities dun, ook omdat de hoofdtrainer in Bram van Polen vooral een centrumverdediger ziet.

Aannemelijk is dat Kingsley Ehizibue, die in het oefenduel met Nürnberg in Spanje een helft verdienstelijk speelde als linker verdediger, naar de andere flank verhuist en Gustavo Hamer of Sepp van den Berg in Den Haag als rechtsback zal fungeren.