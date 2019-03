Afreizen naar ‘020’ was geen optie, maar de PEC-supporters leefden alsnog flink mee

Een leeg uitvak in de Amsterdam Arena, betekent nog geen vol supportershome. Slechts een twintigtal PEC-fans bekijkt de wedstrijd tegen Ajax in het eigen supportershonk. ,,18.30 uur is gewoon een kuttijd”, klinkt het onomwonden vanachter de bar. Niet alleen om een doordeweekse wedstrijd in de hoofdstad te bezoeken, maar dus ook om op een doordeweekse avond gezamenlijk een potje voetbal te kijken.

Dat een plukje supporters op eigen gelegenheid naar de wedstrijd is gegaan, valt slecht bij André Senz. ,,Iedereen had weg moeten blijven, om een statement te maken”, zegt de Zwollenaar voor het grote scherm. De wedstrijd tegen Ajax kende een roerige aanloop. Op verzoek van de Amsterdammers werd het op 2 maart geplande duel verplaatst, waardoor het tegen degradatie spelende PEC drie wedstrijden in acht dagen moet spelen. Het besluit van de KNVB zette kwaad bloed bij velen die de Zwolse club een warm hart toedragen.

Tegenbod

Ajax wilde de PEC-fans tegemoet komen door de busrit met catering voor haar rekening te nemen. Geen Zwollenaar die erover piekerde. ,,De supporters hebben Ajax een tegenbod gedaan: volgend seizoen een vol uitvak op kosten van Ajax. Maar dat wilden ze niet”, weet Edwin Broekhuis.

André Senz en José Morsink zouden sowieso niet gaan, terwijl ze normaliter elke uitwedstrijd van de partij zijn. ,,Ajax uit slaan we altijd over”, zegt José beslist. ,,Je wordt daar met weinig respect behandeld, snauwerig, lang wachten in een kooi.” Peter Nijenhuis (45) baalde echter flink van de verplaatsing op het laatste moment. Hij wilde zijn ook aanwezige elfjarige dochter Noortje verrassen, tot hij tijdens het boeken het uitstel vernam. ,,Vooral omdat ze dit deden terwijl de voorverkoop al was begonnen. Ik heb de KNVB nog een brief geschreven. Nee, daar was ik niet blij mee.”

Stunt?