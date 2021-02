Aftrap om 20.00 of 12.00 uur maakt voor PEC-trainer John Stegeman weinig uit: ‘In het buitenland doen ze niet anders’

reconstructie + video Hoe het veld van PEC Zwolle werd bejubeld, verguisd én hersteld: ‘Het werd met de week slechter’

16 januari Van een jubelstemming in juli tot het lachertje van de eredivisie in december. De grasmat van PEC Zwolle veranderde van een kunststof biljartlaken in een ijsbaan van natuurgras. Tot grote frustratie van voetballers en supporters. ,,Je gleed elke keer weg’’, zegt aanvoerder Bram van Polen. Achter de schermen was al voor de competitiestart duidelijk dat er grote problemen waren, blijkt nu. Die zijn hersteld. Met... kunstgras.