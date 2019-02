Ajax-PEC Zwolle definitief op 13 maart; Club ziet af van gang naar burgerrechter

De soap rond het verplaatste eredivisieduel tussen Ajax en PEC Zwolle is ten einde. De directie van de bezoekende club heeft, nadat het dinsdagavond een blauwtje liep bij de onbevoegde arbitragecommissie, besloten af te zien van een civiele procedure. Dat maakt PEC Zwolle woensdagmiddag in een persbericht bekend.

,,Nadat de arbitragecommissie zich dinsdagavond niet bevoegd achtte een uitspraak te doen inzake de datumwijziging Ajax – PEC Zwolle heeft de club besloten op dit moment niet naar de civiele rechter te stappen. Vanwege de organisatorische aspecten en sportieve voorbereiding is het in het korte tijdsbestek dat nog rest richting zaterdag niet de verwachting dat de datumwijziging nog kan worden teruggedraaid. PEC Zwolle accepteert dan ook, onder protest, het nieuwe aanvangstijdstip van de wedstrijd op woensdag 13 maart om 18.30 uur”, laat PEC in een persbericht weten.

,,Het steekt de club dat het beroep bij de arbitragecommissie niet op inhoudelijke, maar formele gronden is afgedaan, terwijl er goede redenen waren voor de arbitrage commissie om het wèl inhoudelijk te behandelen. Dit punt gaat PEC Zwolle dan ook aan de orde stellen in het vennoten overleg van de Eredivisie CV. Het is namelijk een feit dat de afgesproken procedure voor het verplaatsen van wedstrijddata zoals opgenomen in de unaniem vastgestelde veranderagenda van november 2018 is geschonden. PEC Zwolle beraadt zich dan ook over de positie in dit overleg”, vervolgt de club, die nog wel gaat onderzoeken of het geschil aan andere instanties voorgelegd kan worden.

Slag om de arm

Een civiele procedure was voor PEC nog de enige manier om onder de nieuwe speeldatum voor de uitwedstrijd tegen Ajax uit te komen. De directie hield daarvoor dinsdagavond, nadat de arbitragecommissie niet bevoegd bleek om zich over het geschil met de KNVB te buigen, nog een kleine slag om de arm. ,,We willen er nog een nachtje over slapen. We vinden namelijk nog steeds dat we een zaak hebben. Alleen als donderdag of vrijdag pas uitspraak wordt gedaan, kom je wel te dicht op de wedstrijd te zitten”, legde Visser na de voor PEC teleurstellend verlopen spoedzaak in Zeist nog uit.

De clubleiding probeerde in eerste instantie met een officiële brief en vervolgens met de stap naar de arbitragecommissie voor een spoedzaak de speeldatum voor het uitduel met Ajax te laten herzien. Deze werd door de KNVB, op verzoek van Ajax, verplaatst van 2 maart naar 13 maart. De voetbalbond nam dat rigoureuze besluit in het belang van het Nederlandse voetbal. Ajax wordt op deze manier ontlast in aanloop naar de return tegen Real Madrid in Spanje en kan Nederland met een stunt helpen op de Europese coëfficiënt.