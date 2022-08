Ajax-uit moest topdag worden, maar eindigde voor PEC-spits Naomi (20) in een nachtmerrie

PEC Zwolle schrikt niet van naheffing van half miljoen coronas­teun: ‘Wij wisten dit al lang’

PEC Zwolle moet een half miljoen euro terugbetalen aan het Rijk, omdat ze tijdens de eerste coronaperiode te veel zogenaamde NOW-steun heeft aangevraagd. De meeste andere clubs in het betaalde voetbal krijgen juist geld terug, blijkt uit cijfers die Follow the Money heeft verzameld. Bij PEC verblikt of verbloost niemand van: ,,Wij wisten dit al lang.”

10 juli