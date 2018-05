Ajax-vrouwen met 0-4 nog mild voor PEC Zwolle

De landskampioen en huidige nummer één in de kampioenspoule van de Eredivisie schoot uit de startblokken en had binnen drie minuten al twee keer het Zwolse doel onder vuur genomen. Die tweede poging was ook gelijk de openingstreffer. Desiree van Lunteren schoot bij de tweede paal een voorzet van de zijkant in het dak van het doel. Na twaalf minuten spelen stond het al 0-2 door wederom Van Lunteren en PEC Zwolle mocht blij zijn dat het daarbij bleef in de eerste helft.