Al dat loopwerk maakt Iliass Bel Hassani, de nieuwe spelmaker van PEC, steeds fitter

Op zoek naar de juiste mix bij PEC Zwolle: ‘Het is niet van: bam, en dit is het’

21 juli PEC Zwolle begint maandagochtend in het stadion aan de slotweken van de voorbereiding. De tijd van het finetunen is aangebroken, zegt John Stegeman. Hoewel de trainer steeds meer in de buurt komt, heeft hij zijn ideale elf nog niet in zijn hoofd.