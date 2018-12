Al is het maar voor de fans

Geen club in de eredivisie oogstte dit seizoen zo slecht op eigen grond als PEC. De Zwolse bodem die de voorbije seizoenen vruchtbaar genoeg bleek om het seizoen - meestal onbezorgd - te overleven, is dit kalenderjaar weinig winstgevend. Dat gewiekste topclubs als Ajax en PSV er met de buit aan de haal gaan, is niet zo verwonderlijk. Maar dat PEC ook Heerenveen, Vitesse en vooral directe concurrenten als Willem II en ADO in vier maanden toestemming gaf hun reserves te spekken, is een uitermate zorgwekkend gegeven. ,,Aantal punten thuis dit seizoen? Een handje vol?”