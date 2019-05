Albert Stuivenberg strijdt met Maurice Steijn om trainerspost PEC Zwolle

De 48-jarige Stuivenberg ontkende vorige week nog in beeld te zijn voor de functie van hoofdtrainer bij PEC Zwolle, maar inmiddels is duidelijk dat de geboren Rotterdammer samen met Steijn in de race is voor de vacant wordende trainerspost. Volgens ingewijden ligt Steijn, de huidige coach van VVV, echter op poleposition om de naar Feyenoord vertrekkende Stam op te volgen.

Stuivenberg, die momenteel voetballegende Ryan Giggs assisteert bij de nationale ploeg van Wales, werkte niet eerder in de eredivisie als hoofdtrainer. Wel trad hij in 2016 als coach in dienst van het Belgische KRC Genk, waar hij na bijna een jaar werd ontslagen. Daarvoor was Stuivenberg de assistent van Louis van Gaal bij Manchester United. De oud-speler van Telstar en Haarlem had als coach ook Jong Oranje en Oranje O17 onder zijn hoede.