Als het voetballend even niet lukt, kan PEC over naar plan B: ‘Vechten is ook een kwaliteit’

Opgelucht stond de ene Thomas, middenvelder Van den Belt, vrijdagavond laat de media te woord in Den Bosch, waar even eerder ternauwernood met 1-2 werd gewonnen. De muziek knalde uit de boxen in de kleedkamer. Toen Van den Belt na het interview zijn tas vergat mee te nemen naar de bus, grapte trainer Dick Schreuder dat hij die zeker niet moest laten staan, want daar zaten de drie punten in.