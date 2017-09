‘Als je in de Arena komt, moet je schijt hebben’

Naast doelman Diederik Boer en trainer John van ’t Schip keerde ook Philippe Sandler afgelopen weekeinde terug in de Arena. ,,Ik had hier als kleine jongen alleen wat voorwedstrijdjes gespeeld”, zei de jonge verdediger van PEC Zwolle na het verlies tegen Ajax.

Sandler (20) voegde zich op zevenjarige leeftijd in de befaamde jeugdopleiding van Ajax. ,,Je traint dan elke dag op De Toekomst, voor de Arena, en droomt ervan op een dag daar te mogen spelen. Ik had hier als kleine jongen wel voorwedstrijdjes gespeeld in het stadion.” Als pupil van Ajax mocht Sandler dan met zijn teamgenootjes wel eens opdraven in het voorprogramma van het eerste elftal, dat later een eredivisiewedstrijd afwerkte. ,,Maar je wil het natuurlijk zelf tot Ajax 1 schoppen.”

Voorprogramma

Tot een officieel debuut in de hoofdmacht kwam het niet, waarna PEC Zwolle hem vorig jaar oppikte. Sandler speelde in zijn eerste seizoen zeven officiële wedstrijden voor PEC. Dit seizoen dwong hij in de voorbereiding een basisplaats af, waardoor hij afgelopen weekeinde alsnog als prof zijn entree maakte in de Arena. Sandler verloor wel met 3-0.

,,Volgens mij ging het best aardig. Een paar keer stond ik niet goed. Zij speelden met vier spitsen. Ik had steeds met Klaas-Jan Huntelaar of Kasper Dolberg te maken. Twee topspitsen natuurlijk. Donny van de Beek kwam er ook nog vaak overheen. Gemakkelijk was het niet.”

Poep in de broek

Sandler houdt zich ondanks de kamikazetactiek van Ajax wel goed staande. In tegenstelling tot vorig seizoen, toen hij thuis tegen Ajax een ongelukkige wedstrijd speelde en de nederlaag inleidde. In de Arena droop de bravoure en de Amsterdamse bluf er zaterdag vanaf bij de opbouwend sterke verdediger.